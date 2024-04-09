تراجع تضخم أسعار الغذاء في 38 دولة غنية.. ما هي الأسباب؟

تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء، في الدول الغنية، إلى أدنى مستوى له قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتراجع متوسط أسعار الغذاء، في 38 دولة صناعية شملها الاستطلاع إلى 5.3% في فبراير الماضي، من 6.2% في يناير الماضي، ومن ذروته البالغة 16.2% في نوفمبر 2022، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أسباب تراجع أسعار الغذاء

وقد يعزو هذا إلى تراجع أسعار السلع الزراعية “بدرجة كبيرة”، وعودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، وانخفاض أسعار الغاز.

وفي عام 2022، كانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض التجارة بسبب الحرب في أوكرانيا، في حين أثرت أيضًا حالات الجفاف الأكبر من المتوقع، واضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بفيروس كورونا.

وساهم ارتفاع أسعار الغذاء، في معاناة 333 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

أسوأ حالات تضخم أسعار الغذاء

وقال كارلوس ميرا، رئيس السلع الزراعية في رابوبنك: “لقد شهدنا أسوأ حالات تضخم أسعار الغذاء”.. “لقد انخفضت أسعار السلع الزراعية بشكل كبير في العامين الماضيين، منذ أن بلغت الأسعار ذروتها في أعقاب حرب أوكرانيا، وهذا يعمل كقوة انكماشية حتى على مستوى التجزئة”.

وأظهرت أرقام منفصلة نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة الماضية، أن أسعار المواد الغذائية بما في ذلك الحبوب، والسكر، واللحوم، انخفضت بشكل عام من ذروتها القياسية في عام 2022.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة، لأسعار السلع الغذائية بشكل طفيف إلى 118.3 في مارس الماضي، بعد انخفاض دام 7 أشهر.. لكن الرقم لا يزال منخفضا بمقدار 9.9 نقطة عن شهر مارس الماضي.

وكان تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية منتشرا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلدان الصناعية في فبراير، حيث انخفضت القراءة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى النصف، أو ما يقرب من النصف عن الذروة الأخيرة.

انخفاض أسعار الغذاء في أمريكا وأوروبا

وفي الولايات المتحدة، انخفض التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية إلى 2.2% في فبراير/شباط، بانخفاض عن ذروته البالغة 11.4% في أغسطس 2022، والأدنى منذ مايو 2021، بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

في المملكة المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5% خلال العام حتى فبراير، وهو أدنى مستوى منذ بداية عام 2022، وأقل بكثير من أعلى مستوى خلال 45 عامًا البالغ 19.2 في المائة في مارس 2023.

في جميع أنحاء منطقة اليورو، انخفض المعدل السنوي لأسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى 2.7% في مارس الماضي، وهي القراءة الأولى أقل من 3% منذ نوفمبر 2021، وفقًا لتقديرات يوروستات الأولية.

أسباب الارتفاع المفاجئ في مؤشر “الفاو”

وكان الارتفاع المفاجئ في مؤشر “الفاو” خلال شهر مارس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الزيوت النباتية مثل فول الصويا، وعباد الشمس، وبذور اللفت، بسبب الانخفاض الموسمي في الإنتاج، والارتفاع غير المتوقع في الطلب من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تركيا، وهي إحدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضخما سنويا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 70.4% في مارس مع استمرار ضعف الليرة مقابل الدولار.

وعلى نحو مماثل، تسارع معدل التضخم في أسعار الغذاء إلى معدل سنوي بلغ 37.9% في شهر فبراير في نيجيريا، التي تعتمد على واردات المواد الغذائية، والتي خفضت قيمة عملتها مؤخراً.

تأثير حظر الهند لصادرات الأرز

كما حدثت زيادة مستمرة في أسعار المواد الغذائية في العديد من البلدان التي يعتبر فيها الأرز عنصراً غذائياً أساسياً، بعد أن أثر الحظر الهندي على صادرات الأرز على الإمدادات.

وارتفعت أسعار الأرز القياسية بنسبة 25% سنوياً في فبراير، وفقاً لصندوق النقد الدولي، واستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في الارتفاع في البلدان التي تعتمد على واردات الأرز الهندي، مثل الفلبين، وبنغلاديش، بنسبة 3.4%، و9.44% في نفس الشهر.

ومع ذلك، فإن الانخفاض في أسعار المنتجات الزراعية بالجملة، وخاصة الحبوب، يشير إلى استمرار تراجع التضخم في معظم البلدان في الأشهر المقبلة.

ولم يمنع انخفاض أسعار السلع الزراعية أسعار المستهلك الغذائي من الارتفاع بشكل عام لأن السلع تمثل نسبة صغيرة نسبيا من تكاليف التجزئة.

ويعتمد سعر الخبز، على سبيل المثال، أيضًا على تكلفة العمل، والتسويق، والتعبئة، والطاقة، والتوزيع، وهوامش الربح والترويج.

وتقدر ميرا في رابوبنك أن سعر القمح يشكل 10% من إجمالي تكلفة الخبز على الأكثر.