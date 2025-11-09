أسعار الذهب في السعودية مستقرة وعيار 21 عند 422 ريالاً

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، استقراراً ملحوظاً في تعاملات الصباح بالتزامن مع تذبذب أسعار المعدن النفيس عالمياً وترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة قد تؤثر على السوق خلال الأسبوع الجاري.

وسجّل عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين في المملكة، 422 ريالاً للجرام، دون تغيّر يُذكر عن تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

عيار 24: 482.25 ريال للجرام

عيار 22: 442.25 ريال للجرام

عيار 18: 361.75 ريال للجرام

عيار 14: 281.25 ريال للجرام

عيار 12: 241.25 ريال للجرام

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 15,002.5 ريال، بينما سجّل الجنيه الذهب حوالي 3,376.5 ريال.

ويترقب المتعاملون في السوق السعودي والعالمي صدور بيانات اقتصادية جديدة قد تحدد الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر بين الارتفاع أو مزيد من الاستقرار.