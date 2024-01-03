فريق التحرير by فريق التحرير

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أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات في المعاملات الفورية

بحلول الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 3.% أو ما يعادل 6.19 دولارات ليصل إلى 2065.18 دولارا للأونصة.

فريق التحرير by فريق التحرير
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، وربحت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 3.% أو ما يعادل 6.19 دولارات ليصل إلى 2065.18 دولارا للأونصة.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل استمرار المخاوف من التضخم العالمي، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يدعم جاذبية الذهب باعتباره استثماراً آمناً.

الذهب

انخفاض عقود الذهب الآجلة

في المقابل، انخفضت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 05. 0% أو ما يعادل 1.1 دولار لتصل إلى 2072.3 دولار للأونصة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...