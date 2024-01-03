أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الأربعاء 3 يناير 2024، وربحت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 9:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 3.% أو ما يعادل 6.19 دولارات ليصل إلى 2065.18 دولارا للأونصة.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل استمرار المخاوف من التضخم العالمي، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يدعم جاذبية الذهب باعتباره استثماراً آمناً.

انخفاض عقود الذهب الآجلة

في المقابل، انخفضت عقود الذهب، تسليم فبراير 2024 بنسبة 05. 0% أو ما يعادل 1.1 دولار لتصل إلى 2072.3 دولار للأونصة.