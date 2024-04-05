أرمينيا تعزز فرص انضمامها للاتحاد الاوروبي مع إطلاق خطة بكلفة 270 مليون يورو

نالت مساعي أرمينيا للانضمام للاتحاد الأوروبي دفعا قويا مع موافقة الاتحاد الأوروبي على خطة تاريخية بكلفة 270 مليون يورو للمساعدة في ضم دمج البلاد بالاتحاد الاوروبي وإخراجها من فلك روسيا ودعم اقتصادها في مواجهة التوترات المتزايدة في المنطقة. ويأتي ذلك بعد محادثات عقدت اليوم الجمعة في بروكسل بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وفي حديثها للصحفيين عقب القمة الثلاثية، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيخصص 270 مليون يورو لدعم الشركات والصناعة في الدولة الواقعة في جنوب القوقاز على مدى السنوات الأربع المقبلة كجزء من “أجندة شراكة جديدة وطموحة”.

وأضافت: “سنقوم باستثمارات لتعزيز الاقتصاد والمجتمع في أرمينيا، وجعلهما أكثر قوة واستقرارًا في مواجهة الصدمات”، مع تخصيص الأموال لمشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة الجديدة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن التقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي “تجري مناقشته” محليا كجزء من مجموعة من الخيارات لميل البلاد إلى سياسة خارجية مؤيدة للغرب.

وأيد البرلمان الأوروبي الشهر الماضي اقتراحاً يدعو إلى النظر في ترشيح أرمينيا، على أساس “القيم المشتركة مثل الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه أرمينيا على قطع العلاقات مع حليفتها السابقة روسيا، التي تمتلك الكثير من شبكة الطاقة والبنية التحتية لديها لكنها فشلت في التدخل وسط تفاقم المواجهة مع أذربيجان المجاورة. وقد دعت أرمينيا، بعد أن علقت فعليًا عضويتها في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي تقوده روسيا، القوات الأمريكية للتدريب في البلاد، وأرسلت مساعدات إلى أوكرانيا، بل واقترحت أنها قد تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسها.

وأشادت فون دير لاين بـ”الإجراءات التي اتخذتها أرمينيا ضد التحايل على عقوباتنا ضد روسيا… وهذا يظهر أن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا متفقان بشكل متزايد في القيم والمصالح”.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماع الجمعة: “نرحب بجهود أرمينيا في اتجاه الديمقراطية ومحاربة الفساد وإرساء حكم القانون”.

كما دعمت فون دير لاين مقترحات أرمينيا “مفترق طرق السلام” التي من شأنها أن تجعل البلاد مركزًا للنقل والتجارة من خلال فتح اتصالات مع جيران مثل تركيا، وكذلك أذربيجان، على الرغم من رفضها حتى الآن للخطة التي قدمها باشينيان. وتضغط الحكومة الأذربيجانية في باكو من أجل إنشاء طريق وسكك حديدية تسيطر عليها روسيا والتي من شأنها أن تمر عبر جنوب أرمينيا، والتي تسمى ممر زانجيزور.

وكانت أذربيجان، وهي مصدر رئيسي للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي وخاضت سلسلة من الحروب مع أرمينيا في السنوات الأخيرة، قد اعترضت على عقد الاجتماع الثلاثي. وقبل المحادثات، تحدثت فون دير لاين هاتفيا مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وسعت إلى طمأنته بشأن تعاون بروكسل المستمر في “الطاقة المتجددة، واتصالات النقل، وأمن الطاقة، وغيرها”.

