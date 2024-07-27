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أردوغان.. 30 مليار دولار لتحفيز قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا المتقدمة

موافقة شركة بي.واي.دي، أكبر منتج للمركبات الكهربائية في الصين، على إنشاء مصنع في تركيا بقيمة مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده تسعى لتعزيز إنتاجها السنوي من المركبات الكهربائية ليصل إلى مليون سيارة من خلال حزمة تحفيزية بقيمة خمسة مليارات دولار، كاشفا عن حزم تحفيز أخرى لمجالات التكنولوجيا المتقدمة بإجمالي 30 مليار دولار.

أردوغان في خطاب أسطنبول

وأشار أردوغان، في خطاب له في إسطنبول، إلى أن تركيا مهدت الطريق لشركات تصنيع المركبات الكهربائية للاستثمار في البلاد، مشيرًا إلى موافقة شركة بي.واي.دي، أكبر منتج للمركبات الكهربائية في الصين، على إنشاء مصنع في تركيا بقيمة مليار دولار.

أردوغان

وأكد أن أنقرة تهدف لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال على المدى الطويل.

وأوضح أنه تم تخصيص حزمة تحفيزية بقيمة خمسة مليارات دولار لدعم هذا القطاع، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى مليون وحدة على الأقل.”

كما أشار إلى أن تركيا تهدف لأن تصبح قاعدة إنتاج إقليمية للبطاريات بقدرة تبلغ 80 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030، من خلال حزمة حوافز بقيمة 4.5 مليار دولار.

وتابع أردوغان قائلاً إن الحكومة ستقدم منحًا بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم منشآت خلايا شمسية بقدرة تصل إلى 15 جيجاوات، مع تخصيص 1.7 مليار دولار أخرى لتصنيع المكونات الضرورية لتوليد الطاقة من الرياح.

أردوغان

وتهدف تركيا من خلال هذه المحفزات إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار، مع وعد بتقديم مزيد من التفاصيل قريبًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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