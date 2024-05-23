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أبل تنتفض ضد غرامة أوروبية كبيرة.. كيف رد العملاق الأمريكي؟

“أبل” تطعن على حكم ثاني أعلى محكمة أوروبية، بغرامة 1.84 مليار يورو.. تعرف إلى الأسباب.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل تنتفض ضد غرامة أوروبية كبيرة.. كيف رد العملاق الأمريكي؟
أبل تنتفض ضد غرامة أوروبية كبيرة.. كيف رد العملاق الأمريكي؟

في أحدث تطور على الأزمة بين عملاق التكنولوجيا الأمريكي، والاتحاد الأوروبي، طعنت شركة “أبل” (Apple)، أمام ثاني أعلى محكمة في أوروبا ضد الحكم بغرامة قدرها 1.84 مليار يورو (2 مليار دولار) فرضتها هيئات مكافحة الاحتكار في منطقة اليورو.

واتهمت العقوبة، التي صدرت في مارس الماضي، عملاق التكنولوجيا” أبل“، بإعاقة Spotify، ومنافسي البث الآخرين، من خلال ممارسات تقييدية على متجر التطبيقات الخاص به، وفقًا لإيداع المحكمة.

“أبل” تنال أول عقوبة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

أبل تنتفض ضد غرامة أوروبية كبيرة.. كيف رد العملاق الأمريكي؟

تمثل الغرامة، التي أصدرتها المفوضية الأوروبية، أول عقوبة على الإطلاق لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وتم تصنيفها على أنها ثالث أكبر عقوبة مفروضة على الإطلاق بسبب السلوك المناهض للمنافسة.

واستشهدت اللجنة بشركة أبل، “لإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى على مستخدمي آيفون وآيباد” عبر متجر التطبيقات الخاص بها.

أسباب الطعن على الحكم

وفي تظلمها من القرار، أشارت شركة Apple إلى أن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة موثوقة على أن المستهلكين تضرروا من سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها.

وكانت الشكوى بسيطة، حيث تفرض Apple على صانعي التطبيقات ضريبة بنسبة 30٪ عندما يشترك المستخدم في خدمتهم مقابل سنة، و15% للسنوات اللاحقة.

وقد أعطى ذلك ميزة غير عادلة لشركة Apple Music على Spotify حيث اضطرت الأخيرة إلى رفع تكاليف الاشتراك لتغطية الضريبة.

المفوضية الأوروبية تفرض السماح بالدفع بطرق بديلة

أبل تنتفض ضد غرامة أوروبية كبيرة.. كيف رد العملاق الأمريكي؟

في السابق، لم يكن يُسمح للتطبيقات حتى بالإعلان عن أنه يمكن للمستخدمين الاشتراك مقابل أموال أقل إذا زاروا موقع الويب بدلاً من ذلك. منذ ذلك الحين، وضعت المفوضية الأوروبية قواعد تجبر شركة Apple على السماح لصانعي التطبيقات بالإعلان عن طرق دفع بديلة.

كانت قواعد “Apple” لـ “مكافحة التوجيه” محورية في القضية، والتي منعت Spotify، والمنافسين الآخرين من توجيه مستخدمي iOS للاشتراك في خدماتهم خارج نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة Apple.

استئناف الحكم يستغرق سنوات

أبل تنتفض ضد غرامة أوروبية كبيرة.. كيف رد العملاق الأمريكي؟

وكانت شركة “أبل”، قد أعلنت عزمها استئناف القرار فور صدور الغرامة. وانتقدت الشركة الحكم، قائلة إنه صدر “على الرغم من فشل اللجنة في الكشف عن أي دليل موثوق به على ضرر المستهلك”، وهو دفاع من المتوقع أن يكون حجر الزاوية في استراتيجيتها القانونية.

ومن المتوقع أن تكون عملية الاستئناف طويلة، خاصة وأن صدور قرار من المحكمة العامة في لوكسمبورج، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، قد يستغرق عدة سنوات.

علاوة على ذلك، فإن الاستئناف أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يؤدي إلى تمديد التقاضي إلى أبعد من ذلك، وربما لعدة سنوات أخرى.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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