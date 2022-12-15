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أبل: هل تستغني عن آب ستور لصالح تطبيقات بديلة على أجهزة آيفون وآيباد؟

تخطط شركة أبل للسماح لمستخدميها بتثبيت تطبيقات بديلة لـ"آب ستور"، الخطة هذه جاءت مدفوعة بقانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى ضمان الأسواق المفتوحة.
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نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، أن شركة أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على أجهزتها آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي العام المقبل للامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة.

وفي حال عدم التزام أبل بتلك القوانين الجديدة سوف تعرض نفسها لغرامات مالية ضخمة، تصل إلى 10% من إجمالي دخل الشركة العالمي.

هل ستتيح أبل فتح التطبيقات في العالم كله؟

القانون الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، وسوف تبدأ أبل في السماح بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات الخارجية في 2023،  ومن المتوقع أن تتم التغييرات فقط في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط، لكن بعض الخبراء يتوقعون أن هذه هي الخطوة الأولى وسوف يتم تطبيق التغييرات الجديدة في باقي الدول لاحقا.

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ما هي التغييرات القادمة لنظام iOS وأجهزة أبل في المستقبل؟

  • ستفتح الشركة نظامها أمام التطبيقات الخارجية والتطبيقات من المتاجر الأخرى.
  • سوف تقوم آبل بإعادة تصميم نظام تشغيلها الأساسي لفتح بعض المفاتيح الرئيسية التي أغلقتها الشركة عبر نظامها خلال السنوات الماضية.
  • سيستطيع مستخدمو آيفون تحميل التطبيقات من خارج متجر App Store، وتنزيل التطبيقات من متاجر أخرى.
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آخر تحديث

من المحتمل أن تصل خطط التحديثات مع iOS 17 في عام 2023، حيث إن الشركة لديها وقت حتى عام 2024 للامتثال تمامًا لقانون الأسواق الرقمية.

ويتضمن التنفيذ أيضًا السماح بالوصول الأوسع إلى شريحة NFC، والكاميرا، والعثور على شبكتي،  وAirtag، وجلب محركات تصفح الويب الجديدة إلى أجهزة iPhone و iPad.

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