معهد سميثونيان الأمريكي يقدم 2.8 مليون صورة للاستخدام العام وقريبا 155 مليون صورة!

أصبح هناك قرابة 2.8 مليون صورة أطلقها معهد سميثونيان الأمريكي ليتيح استخدامها للفضاء العام على الإنترنت وليسمح باستخدامها ضمن رخصة المشاع الإبداعي، ضمن جهود تتوج بطرح 155 مليون صورة

تشمل الصور رسوميات ثلاثية الأبعاد (بأنساق مثل كل من glTF و obj و glb فضلا عن الصور ثنائية الأبعاد للمظاهر والأعمال والاحداث الثقافية والتاريخية

وذلك على الرابط https://www.si.edu/openaccess

ويمكن البحث في الموقع للحصول على صور فريدة لم تكن متوفرة للجمهور من قبل ، وبالبحث عن المملكة العربية السعودية بكتابة عبارة أريبيا- Arabia، تظهر لك مئات الصور المثيرة مثل الخامات والفزات المعدنية المتوفرة في مناطق في السعودية.

ويشير المعهد في بيان إلى أنه لأول مرة منذ تأسيس المعهد قبل 174 سنة، سيطلق صورا عالية الدقة من مجموعاته لزوار موقعه على الإنترنت ولتنزيلها واستخدامها مجانا، وهي حصيلة مواد من 19 متحفا وتسع مراكز أبحاث ومكتبات وأرشيف ضخم، وهو يشجع الجمهور على مشاهدتها بل استخدامها أو حتى دمجها في أعمال تشكيلية وغيرها، في مشاريع رسوميات أو حتى على الالبسة!