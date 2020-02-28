479 ملياردير جديد يدخلون قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2020

أصبح عدد المليارديرات 2,816 في العالم لهذا العام بثروات تصل مجتمعة إلى 11.2 تريليون دولار، مع دخول 479 ملياردير جديد إلى القائمة بينهم ماكنزي بيزوس زوجة صاحب ومؤسس الأمازون

ضمن قائمة هورون لأثرياء العالم لهذا العام، التي صدرت الأربعاء بالتعاون بين معهد هورون للبحوث ومقره شانغهاي ومركز شيماشنكونغ الدولي في شنتشن.

بحسب القائمة، تضم الصين حاليا 799 مليارديرا، وهو أكبر عدد في العالم لكن حصة الولايات المتحدة هي 7 مليارديرات ضمن العشرة الأوائل في القائمة .

وفي المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة بـ626 ملياديرا، ثم الهند وألمانيا والمملكة المتحدة بمتوسط 100 ملياردير على القائمة. ماكنزي بيزوس الزوجة السابقة لصاحب ومؤسس الأمازون، نالت 44 مليارد دولار بتسوية الطلاق وحلت بالمرتبة 22 ضمن القائمة، التي اظهرت أن ثروة مؤسس فيسبوك بلغت 84 مليار دولار وهو بسن 35 -الأصغر في القائمة.

استحوذت الهند على 34 ملياردير جديد ليصبح عددهم 138 في القائمة ، وتصدرت شركة موكيش أمباني من شركة ريلاينس للصناعات القائمة بمبلغ 67 مليار دولار أمريكي في صافي ثروتها.

وقال روبرت هوجويرف رئيس مجلس الإدارة في هورون ريبورت، إن الطفرة في التقييمات التكنولوجية وأسواق الأسهم القوية في الولايات المتحدة والهند والصين، دفعت عدد المليارديرات العالمي إلى مستويات قياسيةـ مضيفا أنه على الرغم من التوترات التجارية، استقبلت القائمة 182 وجها صينيا جديدا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد في الولايات المتحدة.

جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة على الإنترنت، حاز على لقب أغنى رجل في العالم للعام الثالث على التوالي بثروة شخصية قدرها 140 مليار دولار. وجاء برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي مجموعة "LVMH" الفاخرة، في المركز الثاني مدعوما بارتفاع سعر أسهم الشركة. واحتل قطب الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس المرتبة الثالثة، بينما جاء صديقه وارن بوفيت في المركز الرابع.

وجاء جاك ما، مؤسس مجموعة "علي بابا" للتجارة الإلكترونية، في المرتبة الـ21 بثروة عائلية تبلغ 45 مليار دولار فيما احتل منافسه بوني ما، مؤسس شركة تينسنت التكنولوجية، المرتبة 22 بثروة شخصية بلغت 44 مليار دولار.

ورغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد شهد رن تشنغ في، مؤسس شركة هواوي، زيادة ثروته بنحو 7٪ إلى 3 مليارات دولار ليأتي في المركز الـ903 هذا العام، في نفس المرتبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.