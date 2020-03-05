علاقة رومانسية مع رجل لبناني دفعت بمترجمة في الجيش الأمريكي للتجسس في العراق

اعتقلت مريم طه تومبسون في 27 فبراير في وحدة أمريكية متمركزة في إربيل في العراق وهي مترجمة للجيش الأميركي وتحاكم "بالتجسس" لصالح مقرب من "حزب الله" ويعتقد أنها كانت ستحذر قائد إيراني من مخبرين حوله

ولدى تخلي تومبسون عن حقها بالتزام الصمت عند التحقيق معها عقب اعتقالها بتهمة التجسس، قالت في إفادتها إنها بدأت بعلاقة رومانسية مع شخص لبناني قدمت له المعلومات عبر دردشة فيديو عرضت فيها المعلومات في ورقة كي تظهر له بالفيديو.

وأشار بيان لوزارة العدل الأمريكية أن تومبسون تورطت وبعد أن تم الكشف عن نشاطها في أنظمة وحدة عسكرية قد أثار الشكوك بعملها بأنظمة لا تقع ضمن مجال عملها و لم يكن مصرح لها ولا يمت لعملها بأي صلة أن تفتح ملفات 57 من العملاء الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة، وتضمنت تلك الملفات صور المخبرين ومعلوماتهم الشخصية.

ولدى تفتيش مكان سكنها في أربيل عثر على ورقة باللغة العربية كتب فيها أسماء 3 مخبرين يعملون للولايات المتحدة، وملاحظات تدعو لمراقبة هواتف هؤلاء العملاء مع اسم الهدف الذي يترصدونه (كشف عن ذلك بعد اغتيال القوات الأمريكية للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير الماضي).