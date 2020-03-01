هل احتفل مقاتلو قوات مدعومة من تركيا بإسقاط طائرة مسيرة تركية بالخطأ ؟

نقل موقع روسيا اليوم نبأ يفيد باحتفال وتجمع مسلحين مدعومين من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز سو23

ويشير التقرير إلى أن وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" نفت إسقاط طائرة حربية سورية اليوم الأحد، مؤكدة أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء السورية.

ظنوا أنهم أسقطوا مقاتلة سورية فتبين أنها تركية

تجمع مسلحون مدعومون من تركيا قرب حطام طائرة مسيرة ظنا منهم أنه لمقاتلة سورية من طراز سو 23https://t.co/cyePdHheje#فيديو #تركيا #سوريا #video pic.twitter.com/QSwxIoZwYz— RT Arabic (@RTarabic) March 1, 2020

ونقلت رويترز نفي وسائل إعلام سورية إسقاط أي طائرة حكومية يوم الأحد وقالت إن الجيش أسقط طائرة تركية مسيرة فوق مدينة سراقب بمنطقة إدلب في شمال غرب البلاد.

تزامن ذلك مع إعلان الجيش السوري، إغلاق الأجواء شمال البلاد أمام حركة الطيران بالكامل فيما نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء في وقت سابق يوم الأحد إن طائرة تابعة للحكومة السورية أُسقطت في إدلب.