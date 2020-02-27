أفكار مثيرة للهلع والصدمة من المليارديرر و المرشح الرئاسي الأمريكي مايكل بلومبرغ

الملياردير مايكل بلومبرغ الذي تصل ثروته لقرابة 60 مليار دولار لديه سجل حافل بالعنصرية والآراء المثيرة للجدل

اثار ترشح الملياردير مايكل بلومبرغ للرئاسة الأمريكية مع الحزب الديمقراطي الكثير من التساؤلات التي ساهمت بكشف سجل حافل بالعنصرية لهذا الرجل الثري الذي أنفق قرابة 450 مليون دولار في حملته الانتخابية الحالية، في مسعى اعتبره البعض وسيلة من بلومبرغ لحماية ثروته من خلال إبعاد أي مرشح ديمقراطي يساري من الوصول للرئاسة وفرض ضرائب على الأثرياء.

وظهرت تصريحات مثيرة أدلى بها بلومبرغ مثل لقطات فيديو يقول فيها إن العلاج من السرطان لكبار السن هو هدر للمال ويجب تقديم العلاج للشباب فقط (هنا)!

كما زعم بلومبرغ عقب الازمة المالية سنة 2008 أن الفقراء هم من تسببوا بالأزمة المالية حين ألغي التمييز بتقديم الخدمات السكنية لهم فيما يعرف في كندا والولايات المتحدة بالتخطط الأحمر Redlining (هنا).

أما اتهامات التحرش الجنسي ضد بلومبرغ وتصريحاته الصادمة ضد الإناث فقد نشرتها صحيفة واشنطن بوست (هنا) وتلفت فيها إلى مقاضاة موظفة سابقة طلب منها بلومبرغ قتل جنينهاقائلا "كيل ايت- Kill it" فيما قامت سيكيكو غاريسون وهي موظفة سابقة بمقاضاته لطلب جنسي فاضح مازحها به.

كما تورط بلومبرغ بتصريحات ذكورية صادمة ضد النساء بقوله إنهن يسعين لتعليقات الرجل لدى مرورهن في الشارع!

ويوم الثلاثاء الماضي أظهر بلومبرغ جانبا خطرا في أفكاره حول الشرق الأوسط وأدلى بتصريح ينم عن جهل وعنصرية وبلادة شديدة حين أجاب عن سؤال ميجر غاريت من شبكة CBS، حول الصراع العربي الاسرائيلي قائلا إنه لم يمض على هذا الصراع سوى 40 أو 50 سنة فقط ! فيما اعتاد العرب على الحرب فيما بينهم طوال الوقت، سواء كان ذلك بسبب الانقسامات الطائفية أو غيرها، بحسب قوله.