المرشح الرئاسي مايكل بلومبرغ يسخر من العرب في مناظرة الديمقراطيين

قلل بلومبرغ من شأن الصراع العربي الاسرائيلي قائلا إنه لم يمض على هذا الصراع سوى 40 أو 50 سنة فقط فيما اعتاد العرب الاقتتال فيما بينهم سواء كان ذلك بسبب الانقسامات الطائفية أو غيرها

أشارت صحيفة ذي اندبندنت إلى أن ما قاله الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ خلال مناظرة المرشحين الديمقراطيين أمس ليس مجرد كلام مسيء بل هو تصريح خطير وعنصري ضد العرب.

وقلل بلومبرغ من شأن الصراع العربي الاسرائيلي قائلا إنه لم يمض على هذا الصراع سوى 40 أو 50 سنة فيما اعتاد العرب الاقتتال فيما بينهم سواء كان ذلك بسبب الانقسامات الطائفية أو غيرها.

جاء ذلك بعد أن وجه مراسل شبكة سي بي إس مايجر غاريت سؤال لبلومبرغ عن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، واستند بلومبرغ في رده إلى أسوأ إجابة بليدة تعتمد النمطية الكريهة ضد العرب. وقال:" إن الحرب تدور في الشرق الأوسط منذ وقت طويل سواء كان ذلك بين العرب والفرس وبين السنة والشيعة وفالمعركة بين اليهود في اسرائيل والفلسطينيين لم يمض عليها سوى 40 أو 50 سنة فقط بحسب زعمه.

وتمثل هذه الإجابة أسوأ رد يمكن أن يقدمه طالب في الثانوية فما بالك بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في حال وصول بلومبرغ إلى منصب الرئيس وأدار السياسة الخارجية وفق هذه الأفكار، بحسب الصحيفة.

مايكل بلومبرغ، عمدة نيويورزك سابق، تهرب في المناظرة أمام منافسيه الديمقراطيين من عقود تفرض السرية على النساء العاملات لديه حتى بعد تركهم للعمل كي لا يكشفن الإساءات الجنسية والتحرش والنكات الفاضحة التي كان يطلقها بحسب ما ذكرته اليزابيت وارن خلال مواجهتها مع بلومبرغ.، فى الوقت الذى تعرض فيه بلومبرغ للانتقادات من باقى المرشحين الستة في مناظرتهم أمس، الأربعاء في ولاية ساوث كارولينا. وتعرض بلومبرغ لانتقادات لسجله السياسى ومزاعمه بتوجيهه تعليقات ضد النساء، وثروته الضخمة وإدعائه بأنه أفضل من يمكنه هزيمة ترامب.

واتهم ساندرز بلومبرغ بدعم السياسة العنصرية الشائنة التي تقوم على التوقيف والاستجواب دون شبهات وامتلاك ثروة تفوق ما يملكه الـ 120 مليون الأكثر فقرا من الأمريكيين وهو ما وصفه المرشح الاشتراكى بأنه أمر غير طبيعى. بينما وصفت وارين بلومبرغ بالملياردير الذى يصف النساء بأنهن "سمينات ومثليات لهن وجه الحصان"، في إشارة إلى اقتباسات منسوبة له وردت في كتيب كتبه موظف سابق، وهو الأمر الذى لا يعترف به بلومبرغ.