بالصور: كورال بلوم” بمشروع البحر الأحمر

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: “نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر، حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود، وتبشّر تصاميم “كورال بلوم” المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة.”

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