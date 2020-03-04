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الأربعاء 4 مارس 2020 02:30 م

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ارتفاع أرباح "أسمنت السعودية" إلى 451 مليون ريال في 2019

بارتفاع قدره 12.7% مقارنة بالعام الماضي، مدعوم بزيادة مبيعات الشركة

ارتفاع أرباح "أسمنت السعودية" إلى 451 مليون ريال في 2019

أعلنت شركة الإسمنت السعودية اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019، حيث حققت صافي ربح بلغ 451.4 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 400.05 مليون ريال في عام 2018، بارتفاع بلغ 12.7%. 

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى زيادة المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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