أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - المهندس أحمد الحربي

نجح مهندس البترول ورائد الاعمال احمد الحربي في تأسيس اول شركة سعودية متخصصة في مجال دقيق ونوعي لفحص اعماق آبار النفط والغاز، وتعتبر من أكثر التخصصات البترولية تعقيدا من حيث التقنية المتقدمة المستخدمة في صناعتها وتشغيلها ومدى خطورتها، وتتطلب إمكانيات فنية وإدارية عالية لإتقان تنفيذها وكانت محتكرة من شركات عالمية. نجحت الشركة الناشئة في تقديم الخدمات الممكنة لمنتجي النفط من معرفة خصائص مهمة عن اعماق الابار مثل تشخيص الطبقات المنتجة للنفط بصفة دورية لزيادة إنتاجية الابار وكفاءتها على المدى الطويل. فبرغم الصعاب والتزامن مع ازمة كورونا، قاد احمد الشركة لكسب المزيد من ثقة عملائها ومنهم شركة ارامكو السعودية والفوز بالمزيد من العقود المباشرة وبحجم اعمال اكبر واشمل. بالإضافة الى محافظة الشركة على أدائها الميداني باعلى درجات الكفاءة والسلامة المهنية. ترجمت نجاحات الشركة بنيلها جوائز مرموقة منها جائزة أرامكو السعودية اكتفاء لأحسن شركة ناشئة وجائزة عصاميون لأفضل

مشروع صناعي.

قبيل خوض تجربة ريادة الاعمال كسب احمد خبرة واسعة في هذا المجال الفريد من خلال عمله مع شركات رائدة مثل شلمبيرجير وايضا ارامكو لسعودية وبمهام مختلفة منها الفنية والميدانية والادارية بالإضافة الى تطوير الاعمال والمنتجات المتعلقة بفحص أعماق الابار. بالإضافة الى تكوينه لقاعدة علمية صلبة بداية ببكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير هندسة بترول من جامعة أمبريال كولج لندن. شغفه بهذا المجال وخبرته اكسبته ثقة مركز ارامكو السعودية واعد لدعم ريادة الاعمال والتي ساهمت بتمويل المشروع وبداية الشركة.

بعد نجاحات الشركة المستمرة، نالت شركة أزر على اهتمام عدد من المستثمرين ومؤخرا توصلت شركة أزر على اتفاقية اندماج واستحواذ مع الشركة الرائدة في المجال، شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) إحدى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لتعظيم المحتوى المحلي بالقطاعات الإستراتيجية. هذة الخطوة تمثل مرحلة جديدة لمشوار ريادة الاعمال للشركة بضخ المزيد من الاستثمارات والموارد لتسريع نمو الشركة وتلبية احتياجات السوق المحلي وتأهيلها للسوق العالمي.

حاليا يقود احمد الشركة لتعمل بجهد من خلال إستراتيجيات واهداف طموحة لتقديم منتجات وحلول ابتكارية، لتكون الشركة احد ركائز صناعة النفط السعودي ونموذج مشرف لريادة الاعمال لتوطين وتصدير الصناعات الفريدة وبتوافق مع رؤية المملكة 2030. وايمانا منه بالمسؤولية الاجتماعية، احمد مشارك نشط لبرامج ومعاهد ريادة الاعمال لدعم وتوجيه المشاريع الناشئة ورواد الاعمال الجدد.