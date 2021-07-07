أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية – أفنان الشعيبي

ستجد الدكتورة أفنان الشعيبي حاضرة دوما بحماسها في مساعيها للمساهمة في تمكين عمل الإناث في المملكة، ويظهر عملها شغفا لإنجاح هذه المساعي التي تقودها الحكومة السعودية في مؤتمر إقليمي عقد مؤخرا. تولت الدكتورة أفنان رئاسة مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة وهي أيضا الرئيس التنفيذي لشركة إف إن إن (FNN) الدولية ورئيسة المنتدى العربي الدولي للمرأة وتلهم أفنان المرأة السعودية في طموحها الذي يتزامن مع معدلات توظيف عالية للإناث في المملكة وسبق أن تولت قيادة غرفة التجارة العربية البريطانية.. لتقودها بأمان متفوقة على نفسها، والانتقال بها من منظمة روتينية إلى منظمة فاعلة على المستويين العربي والبريطاني. وللمرة الثانية، تكلف الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية ــ البريطانية بترؤس الغرفة، تتويجا لنجاح المرأة العربية عامة والسعودية خاصة، وقدرتها على القيادة والإدارة، وتأكيدا على مدى الثقل الاقتصادي العربي. كما أن الغرفة شهدت في ظل قيادتها إطلاق الكثير من المبادرات التجارية والثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة رجال الأعمال، وبناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية، في إطار حرصها على الانفتاح على السوقين العربية والبريطانية، فأصبحت الغرفة جسرا للتواصل بين الجانبين. نجحت الدكتورة أفنان في ترسيخ المنتدى الاقتصادي العربي ــ البريطاني، والمعرض الخليجي ــ الأوروبي، والكثير من الإنجازات التي تنظمها من خلال موقعها القيادي في الغرفة.