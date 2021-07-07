أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية – أسماء الجعيب

الصناعة والتجارة والخدمات

أسماء تعمل في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات وهي عضو مجلس إدارة مجموعة الجعيب المتخصصة في قطاع الصناعة والتجارة تأسس مصنع الجعيب للأثاث في عام 1979، ومصنع البلاستيك والتغليف. مالكة مقهى اكابا، وهي عضو في مجلس شباب اعمال الشرقية مهتمه بتحفيز وتمكين أصحاب المشاريع والأفكار الابداعية.

تقول الجعيب أن “رؤية المملكة 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل ومنها استغلال الاماكن ذات الجذب السياحي لتستقطب شريحة كبيرة من هواة السياحة من داخل المملكة وخارجها.

وترى اسماء أن ذلك يتطلب توفير الخدمات اللوجستية ومنها خدمات المطاعم والمقاهي. وهذه الفرص أثبتت فاعليتها في الوقت الحالي وفي المستقبل. لذا لدينا خطط التواجد في الأماكن ذات الفرص الواعدة في هذا النشاط..