أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - أمين الناصر

يشرف أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو على خطط الشركة العملاقة وخصص 500 مليار دولار للاستثمار في العشر سنوات القادمة بما فيها 160 مليار دولار في الغاز الطبيعي و100 مليار دولار للمشاريع البتروكيماوية.

المهندس أمين الناصر، انضم للشركة بعد تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في عام 1982م.

ويعمل بمهمة عملاقة وهي قيادة عملية إدراج %50 من أرامكو وهي حصة تساوي قرابة 50 مليار دولار الأكبر في التاريخ ودخلت أرامكو قائمة الشركات التريليونية مع تصدرها لقائمة أضخم الشركات في العالم من جانب القيمة السوقية.