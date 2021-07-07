أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية – بسمة الميمان

بسمة بنت عبد العزيز الميمان

مديرة، الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية

بسمة بنت عبد العزيز الميمان هي مديرة الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية- التابعة للأمم المتحدة (منذ نوفمبر 2018م) وهي أحد مؤسسي السياحة في المملكة العربية السعودية. كانت تعمل مديرة لإدارة اللجان والمنظمات الدولية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالإضافة إلى كونها ضابط الاتصال والمسئولة عن ملف علاقة المملكة بالمنظمة. و نظراً لخبرتها التي تزيد عن 17 عاما ؛ كان تركيز الميمان يصبّ في تطوير وتعزيز علاقات المملكة مع المنظمات الدوليّة المرتبطة بأعمال الهيئة كالبنك الدولي، ويونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها، بالإضافة الى شركاء المملكة الدوليين في مجال السياحة والتراث والآثار والمتاحف والتراث العمراني. كما أنها كانت عضو مجلس إدارة المؤسسة الدولية للسياحة المستدامة والحد من الفقر ST-EP عن إقليم الشرق الأوسط، وعضو مؤسس -عن إقليم الشرق الأوسط- في لجنة البرامج والميزانية- التابعة للمجلس التنفيذي في المنظمة. وفي أثناء انعقاد الجمعية العامة (22) للمنظمة في الصين، تم اختيارها لتكون نائب رئيس اللجنة المتخصصة بإعداد المشروع النهائي لاتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية لآداب السياحة، المعنية بأول ميثاق دولي للسياحة في الأمم المتحدة. تؤمن الميمان بقوة التعليم والتطوير وبناء القدرات، لذلك فقد كرّست جزءاً كبيراً من عملها في هذا الاتجاه. ﻓﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺣت إدارتها لملف العلاقة بالمنظمة ﺳﺟﻼً ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎً ﻓﻲ أﮐﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ (ﻣؤﺳﺳﺔ تيميس سابقاً)، وذلك عبر تحقيق رقماً قياسياً من الأنشطة التعليمية والتدريبية هو الأعلى بين جميع الدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الميمان بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية في إجراء دراسات وطنية متعلقة بالسياحة.

صُنفت بسمة عبد العزيز الميمان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية في المرتبة الـ١٣ ضمن أقوى ١٠٠ امرأة عربية لعام ٢٠٢٠ والوحيدة من قطاع السياحة في المنطقة التي سجلت لنفسها موقعاً في هذا التصنيف العريق، وهي تُعد أول مسئول خليجي في المنظمة وأول سيدة في هذا المنصب في تاريخ هذه المنظمة الدولية.

تحت إدارتها تم افتتاح أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط (الرياض، المملكة العربية السعودية).

الميمان حاصلة على درجة بكالوريوس في الأدب الانجليزي واللّغويّات من جامعة الملك سعود، وماجستير في ادارة الأعمال MBA مع مرتبة الشرف من جامعة الفيصل في الرياض، وبتعاون مشترك مع جامعة أوكسفورد البريطانية حيث درست ريادة الأعمال والقضايا الإدارية المقارنة. وحاصلة أيضا على شهادات متخصصة متقدمة في العلاقات الدولية والقانون الدولي والشئون الاقتصادية والدبلوماسية من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية. تتحدث الميمان اللّغتين العربية والانجليزية بطلاقة.