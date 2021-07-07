أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - حسناء العوفي

حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الاتصال والإعلام من جامعة إميرسون – بوسطن في الولايات المتحدة، والتي تتمتّع بخبرات متعدّدة في مجال تدريب فن الإتيكيت، باعتبارها مدرّبة معتمدة عالميًا، وقد تدرّب على يدها الآلاف بدءًا من عام 2003، والجدير بالذكر مشاركتها في مؤتمرات عالمية في عمرٍ صغير قياسًا لنوعية تلك المحافل.

حسناء مثالٌ حي للطموح والابتكار والقيادة، وتعتز كثيرًا بهويتها السعودية العربية الأصيلة وكمواطنة سعودية تسعى بهمة تعانق عنان السماء لتكون جزءًا مساهمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 ساعيةً بذلك إلى نشر ثقافة الإتيكيت وترسيخها لجعلها منهجًا أخلاقيًا أساسه المروءة والاحترام، ليكون أسلوب حياة معاصر يرفع من قيمة الفرد والمجتمع من خلال مجموعة سمت العالمية.