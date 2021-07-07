أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - حنان السماري

حنان بنت عبدالله بن محمد السماري، عضو مجلس الشورى السعودي. من الأسماء البارزة في الاقتصاد السعودي. ولخبرتها وتميزها في المجال الاقتصادي وبيئة الأعمال تم اختيارها لعضوية مجلس الشورى، السلطة التشريعية في السعودية، وتم تعيينها في لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أحد أهم لجان المجلس. عملت الدكتورة حنان مديرة لفروع في بنك ، ثم عملت رئيسة تنفيذية لصندوق ديم المناهل للتنمية، كما تم اختيارها من قبل هيئة الترفيه في السعودية للعمل كمستشار لرئيس مجلس الإدارة، كما تحصلت على جائزة الأميرة لولوة بنت عبد العزيز للقيادية الشابة من مجلس الغرف السعودي 2016م. كما تتميز السماري بعملها في مجال التخطيط الاستراتيجي وتنمية القطاع غير الربحي. تحمل دكتورة حنان بكالوريوس إدارة الاعمال من جامعة الملك سعود – تخصص إدارة منشآت 2006، و الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الأكاديمية البريطانية للتدريب – لندن 2017م. الدكتورة السماري تؤكد أنها اثناء عملها كرئيس تنفيذي لديم المناهل بدعم حركة الاقتصاد السعودي من خلال تقديم فرص التمويل لرائدات الأعمال لإضافة مزيد من الحيوية للاقتصاد المحلي. وأضافت أن كثير من المشاريع التي تم تمويلها من قبلهم حققت نجاحات كبيرة على أرض الواقع، مضيفة أن ما يدعمهم في ذلك أن السعودية هي موقع ثري للحراك الاقتصادي.