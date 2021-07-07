أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - حياة سندي

لعل من أبرز السعوديات وأكثرهم تأثيراً هي الدكتورة حياة سندي، فهي عضو مجلس الشورى كما أنها باحث زائر بجامعة هارفارد في بوسطن، وساهمت في إقامة جسر بين الخبرة والموارد لهذه المجموعة العليا لهارفارد ومعهد ماسوشيستس للتكنولوجيا والسعودية من جهة، وكانت تشغل كبيرة علماء الأبحاث بمراكز أبحاث سكولمبرجر كمبردج/ الظهران للأبحاث. والسيرة الذاتية والأبحاث التي قدمتها الدكتورة حياة سندي ساهم في تلقيها العديد من دعوات المشاركات في الفعاليات العالمية ولعل من أبرزها أنها كانت متحدثة رئيسية في مؤتمر اليونسكو عن المرأة السعودية في باريس، ومتحدثة رئيسية في مؤتمر جنرال إلكتريك عن التعليم والقيادة في نيويورك، إضافة إلى مشاركتها وإلقاء ورقة عمل عن مؤتمر الشرق الأوسط في جامعة هارفارد للرعاية الصحية. كما أنه تم اختيارها من صفوة أفضل 50 عالم (من بين 2500 مرشح من أحسن مراكز أبحاث الطاقة والتكنولوجيا والذرة) من قبل مهرجان العلوم والتكنولوجيا بأمريكا على التوالي 2012م و 2013م بترشيح من قبل جامعة هارفارد. كما تمت تسميتها سفيرة عالمية للأصوات الحيوية، اختيرت ضمن مجموعة أقوى 100 امرأة عربية لعام 2012م،عينت من قبل منظمة اليونسكو كسفيرة للنوايا الحسنة للعلوم، وهي أول امرأة سعودية تنال هذا اللقب، اختيرت من ضمن أقوى 500 شخصية عربية لعام 2012.