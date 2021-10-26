أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - خالد الفالح

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، هو شخصية بارزة في مجال الطاقة وله باع وخبرة طويلة في المجال. إذ تولى في 1999م، منصب رئيس الشركة السابقة بترون، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة البترول الوطنية الفلبينية. كما رأس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية والرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية، وهي الشركة التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الزيت في العالم كما أنها أكبر شركة منتجة للزيت الخام في العالم. كما عمل أيضا في السابق وزيرا للطاقة بعد ان كان وزيراً للصحة. والخبرة العملية للفالح طويلة في مجال البترول للفترة الطويلة التي قضاها في شركة أرامكو السعودية، أحد أكبر الشركات في العالم. والتحق الفالح في عام 1979 بشركة أرامكو قبل أن يذهب لإكمال دراسته الجامعية في جامعة تكساس أيه آند إم، وفي عام 1991 أكمل درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدنية الظهران، شرق السعودية، ويحمل خبير الطاقة السعودية درجة الدكتوراه الفخرية من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية. بعد ذلك عُين خالد الفالح نائباً للرئيس تطوير الأعمال الجديدة في أرامكو، ثم نائباً للرئيس للتنقيب. عقب ذلك تمت ترقيته ليصبح نائباً أعلى للرئيس لأعمال الغاز والنائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أكتوبر. وقد وصل الفالح إلى منصب رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، كما تزامن ذلك مع رئاسته لمجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن). وكذلك رأس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالإضافة إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية. للجهود الكبيرة التي بذلها والخبيرة التي يحملها الفالح تم اختياره عضوا في عدد من المؤسسات منها العضويات في كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وجمعية النفط والغاز التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي يرأسها، ومجلس الأعمال الآسيوي، ومجلس جي بي مورغان العالمي، ومجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، والاتحاد الدولي لاقتصاديات الطاقة، ونادي أوكسفورد لاقتصاديات الطاقة. وكما أشارت بعض وسائل الإعلام كان للفالح دور مهم في المباحثات التي تمت بين الحكومة السعودية وشركات الزيت العالمية فيما يتعلق بمبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها السعودية، والتي انتهت في بتوقيع أربعة عقود بين الحكومة السعودية وأرامكو السعودية وعدد من كبرى شركات الزيت العالمية.