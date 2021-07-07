أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - خولة الكريع

العالمة الدكتورة خولة الكريع أول خليجية تنال درجة الدكتوراة ساهمت أبحاثها ودراساتها في أن تكون عضو مجالس عالميية ومجلس الشورى فهي حاصلة على دكتوراه في سرطانات الجينات من المركز القومي الأمريكي للأبحاث في ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية .كما أنها تحتل منصب كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إضافة إلى عملها كرئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني للأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

مثلت الدكتورة خولة المملكة في العديد من المحافل الدولية المختصة بأمراض السرطان والأورام، كما أنها أول سيدة سعودية تحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى عام 2010 ، حصلت على جائزة هارفارد للتميز العلمي عام 2007 م .

لدى الدكتور الكريع أكثر من 120 بحثاً علمياً معتمداً، كما أن لها ما يقارب 300 ورقة علمية منشورة في مجلات طبية محكمة .