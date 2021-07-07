أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - خلود العطار

إعلام أسست دار كاف للدعاية والاعلام و ناشرة ذات خبرة في الخمسة عشر سنوات الماضية بعد إنشاء KAAPH ومجلة ديزاين للمبدعين والمصممين في السعَودية والان تدير ايضا شركة ASE لبرامج ال erp والابلكيشنز. تقود فريق مكون من 32 عضو، وتحتفل بالإصدار 66 لمجلة ديزاين في مجال التصميم وتتعامل مع العديد من العملاء خلال الأقسام المختلفة في KAAPH من تصاميم الهوية إلى الإنتاج الإعلامي والعلامات التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة الفعاليات. نجحت في ادارة العديد من المراكز الاعلامية منها كأول مديرة للمركز الاعلامي لنادي رياضي (نادي الوحدة) والمشاورات الإبداعية من الحملات السياسية والشركات العالمية وعدة جهات حكومية، إلى قيادة التحويل الرقمي لاكثر من 90 شركة. كما تهدف إلى تطوير مجال التصميم في السعودية ودعم شبكة إبداعية لمواهب الشباب والمصممين من خلال البرامج المختلفة التي تقدمها. تقول خلود: لأني اعمل في مجالات مختلفة فيظهر لي توجه الاعمال في المستقبل، فمثلا صدور قرار الزام الأعمال بأنظمة يكون لها فوترة الكترونية يدل على نمو الشركات التقنية مثل ASE. وظروف كورونا كان لها اثر كبير على الاقتصاد فالكثير تضرر ولكن توجهت كثير على الصرف في تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي والdigital marketing… فمن ليس له حضور اونلاين فهو غير موجود على الخارطة.