أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - دانية أركوبي

دانية أركوبي هي كبير الاقتصاديين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير 2020. عملت على إنشاء مركز استشراف التقنية تحت مظلة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وجاء تأسيس المركز اتساقاً مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية واستراتيجية نمو وتطوير القطاع التقني، ليكون بمثابة قائد في التوجه التقني الاقتصادي. قبل انضمامها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عملت في وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ نوفمبر 2016، حيث شغلت مناصب عده أخرها منصب كبير الاقتصاديين كانت مسؤولة عن التقرير الاقتصادي الربعي والسنوي للمملكة العربية السعودية الذي يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما عملت مع الفريق المؤسس على إنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتخطيط. عملت سابقًا كخبير اقتصادي في قطاع الاستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة منذ يوليو 2015. وكانت ضمن فريق يعمل على تطوير نموذج مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية، وصياغة سياسات الطاقة وتقديم توصيات حول مواضيع مختارة. انضمت دانية إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2012 كمستشارة للمدير التنفيذي السعودي، ثم أصبحت في مايو 2013 أول امرأة سعودية تنضم إلى طاقم عمل صندوق النقد الدولي كمحللة أبحاث في وحدة الاستراتيجية والشراكات في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. هناك عملت مع الفريق على وضع استراتيجية الدول التابعة لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وعملت على اعداد تقارير متعلقة بالدول التي شهدت تحولات اقتصادية.