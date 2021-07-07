أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - دينا مدني

دينا مدني هي مسؤولة العلاقات الخارجية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الرياض. إنها شغوفة بالقضاء على الفقر وتقديم حلول مستدامة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم. تتمثل أهداف مدني داخل المفوضية في توفير بيئة حماية أكثر ملاءمة للاجئين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية. تشمل مسؤوليات السيدة مدني الواسعة تعبئة الموارد وإدارة علاقات المانحين مع مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، فضلاً عن تنسيق الأنشطة والبرامج مع الشركاء الخارجيين. بصفتها سعودية فهي ملتزمة برفع مستوى الوعي لدى الجمهور الأوسع بشأن عمل المفوضية وتحرص على إنشاء شراكات جديدة مع المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية من خلال التواصل وبناء القدرات أدى تصميمها على المساهمة في المجتمع وتحسين ظروف المرأة في المملكة العربية السعودية إلى المشاركة في تأسيس شبكة +CellA – وهي أول منصة للإناث المحترفات في البلاد. بصفتها مشكّلة عالمية في إطار مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت كأصغر عضوة سعودية في جلسة السياق العربي خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2013. تقول دينا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتمتع بسجل حافل من الاستعانة بشركاء محليين ومنظمات غير حكومية للعمل كشركاء تنفيذيين تابعين لجهات خارجية. عززت هذه المشاريع الناجحة الاقتصاد المحلي وساعدت في خلق فرص العمل، وهي حقيقة تدعمها دراسات اقتصادية عديدة لتحفيز الشمول الاقتصادي في المجتمعات.