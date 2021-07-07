أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - رانيا نشار

رانيا محمود نشار، تُعد واحد من أبرز الأسماء النسائية الاقتصادية في السعودية. وعينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي للمملكة مؤخرا، رئيسة للإدارة العامة للالتزام والحوكمة في الصندوق. كانت رانيا نشار قد سبق وانضمت إلى صندوق الاستثمارات العامة لتشغل منصب مستشار محافظ الصندوق لتقديم الاستشارات في مجال الأعمال والحوكمة؛ وذلك اعتماداً على خبرتها المهنية في قطاع المصرفية لأكثر من 20 عاماً. وشغلت قبل انضمامها إلى الصندوق، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية؛ ما يجعلها أول سيدة سعودية تقود مجموعة مصرفية كبرى في المملكة العربية السعودية.

وكان انضمامها الأول للمجموعة في عام 1997، حيث شغلت في بداية مسيرتها المهنية المصرفية مناصب متعددة في مختلف إدارات المجموعة وساهمت في تطوير قطاعات الأعمال في المجموعة. وشغلت “نشار” أيضاً العديد من المناصب القيادية والاستشارية الأخرى، فخلال فترة عملها كرئيس تنفيذي لمجموعة سامبا المالية، شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في باكستان وسامبا جلوبال ماركتس ليمتد، كما شغلت عضوية مجلس إدارة معهد التمويل الدولي. وقام مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بتعيين نشار بمنصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة، وتشغل رانيا كذلك عضوية مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية، ومجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة السعودية للفضاء، والاتحاد السعودي للبولو، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، كما ترأس لجنة المراجعة في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. وكانت رانيا نشار أول سيدة سعودية تقود مهام والمراجعة والمخاطر لجميع مجالات الأعمال والعمليات في مجموعة سامبا المالية، بما في ذلك الأعمال الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات والأفراد وإدارة المخاطر، وهي أيضاً أول سيدة في القطاع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي تقود “مجموعة الالتزام”، وأول سيدة سعودية تحصل على لقب اختصاصي معتمد في مكافحة غسيل الأموال من قبل جمعية أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمدين ACAMS في الولايات المتحدة الأمريكية. وتراست، خارج القطاع المصرفي، مجلس سيدات الأعمال في مجموعة أعمال العشرين أثناء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وأكدت وقتها في حوار مع أريبيان بزنس أن المملكة تشهد تقدماً ملحوظاً في المملكة العربية السعودية في إطار تمكين المرأة في مجال الأعمال التجارية ورأت أن ذلك ليس سوى بداية الطريق نحو تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.

وتماشياً مع الهدف الرئيسي لمجلس سيدات الاعمال السعودي في مجموعة العمل السعودية، من المهم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المنطقة في دفع التمكين الاقتصادي للمرأة. اذ قام البنك الدولي بتصنيف المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في مجال الإصلاحات للنهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة وذلك من خلال تقرير حول “المرأة والأعمال التجارية والقانون 2020” الذي تم نشره العام الماضي، وتلفت إلى أن إلى أن نسبة تمثيل المرأة في فرق العمل في مجموعة الأعمال السعودية بلغت نسبة 33 %، وهي أعلى نسبة مشاركة لها مقارنةً بدورات مجموعة الأعمال الماضية. وأكدت أنها وبصفتها رئيسة مجلس سيدات الأعمال، ستواصل العمل مع زملائها في مختلف فرق العمل والرئاسات القادمة لمجموعة العشرين من أجل تهيئة بيئة تحقق المساواة وتوفر كفاءة فرص العمل لكل من النساء والرجال.