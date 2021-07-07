أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - ريما بنت بندر بن سلطان

عملت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز كمستشارة في مكتب سمو ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة. عملت مستشارة لولي العهد محمد بن سلمان ، تعد الأميرة، وهي أم لولدين، مدافعة مواظبة عن حقوق المرأة، وقد شغلت سابقا منصبي رئيسة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ووكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، إذ قادت حملة لتعزيز التربية الرياضية للبنات في المدارس . وتصدت لقضايا تمس المرأة و طالبت بالاهتمام بقضاياها كما هو الحال حين طالبت بالقول إن تأثير جائحة كورونا كان أكبر على النساء، حيث أنهن عانين من عواقبه الاقتصادية والاجتماعية بنسبة أكبر من الرجال، وهو ما يحتم الإشادة بدور المرأة في كل مكان حول العالم، وبالإنجازات التي حققتها العام الماضي. ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدًا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل. حصلت على شهادة بكالوريوس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999م. وأصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. من إنجازاتها، عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدراس، ومشاركة النساء في العديد من المنافسات الرياضية. كان للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان دور كبير في الالتفات والتوعية بمشكلة صحية كبيرة وهي سرطان الثدي. تمتع الأميرة بخبرات كبيرة في إدارة الشركات، إذ تولّت سابقا منصب الرئيسة التنفيذية لمتجر “هارفي نيكولز” للمنتجات الفاخرة في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، وتنشط أيضا في مجال التوعية بمرض سرطان الثدي. وكانت وراء مبادرة أكبر شريط وردي في العالم، دخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، يرمز إلى مكافحة سرطان الثدي. ولفتت إلى إن رؤية 2030 عملت على تمكين المرأة السعودية والاستفادة منها في المجالات كافة، وهو ما تحظى به المملكة اليوم بالحصول على أجرٍ متساوٍ مع الرجل، بخلاف العالم الغربي الذي يشهد فروقات في الأجور بين الجنسين. وتجسد ذلك في حصول المرأة على أجر مساو مع الرجل وكذلك الحال مع التقاعد وجوانب عديدة أدت إلى تقدم المملكة المنتظم على لوائح التقييم الذي يعدها البنك الدولي حول التشريعات التي تساوي حقوق المرأة بحقوق الرجل. ولفتت في قمة مجموعة الأعمال B20 التي أقيمت مطلع العام إلى أهمية الاحتفاء بإنجازات السيدات في المملكة، ودعت سمو الأميرة في كلمتها هذه إلى التوقف عن الاحتفاء بإنجازات السيدات باستخدام مصطلح “أول سيدة” فيما أوضحت أن “الجماعة هي التي تصنع الفارق وليس الأفراد”، وأضافت “أنه في حال نجاح أفراد دون دعم أحد فهذه كارثة لهذا نحتاج تقدماً جماعياً للأمم”. سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وترى الأميرة أن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسين فـي الحصـول على خدمات التمويل وتأسيس وممارســة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع. وأشادت السفيرة السعودية الملهمة بتوجه المملكة في السنوات الأخيرة إلى دعم السيدات وتمكينهن في كافة المجالات وتسليمهن مهمام ومناصب قيادية، وقالت “تمكين النساء لا علاقة له بالأعمال، هو أمر أساسي وهو ما يجب أن نقوم به. لا يمكن أن يبقى نصف المجتمع حول العالم غير منخرط في الحياة وغير مدعوم وبلا سبيل للنجاح”. وقالت الأميرة في مناسبة نسائية مطلع العام:” نستطيع اليوم أن نشير إلى “أول امرأة” تتقلد منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، و “أول امرأة” تدير البنك المركزي الأوروبي أو “أول امرأة” تخدم في منصب كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، و “أول سفيرة” للمملكة العربية السعودية. ولكن، كما قلت مسبقاً، أنه طالما لا نزال نشير إلى “أول امرأة” هنا أو هناك، فإننا ما زلنا لم نحقق سوى تغييراً شكلياً نحو تكافؤ الفرص، وما زلنا نراوح في الطريق ولم نصل بعد للوجهة، فالتغيير الحقيقي يأتى بوصول عددٍ كافٍ من النساء إلى مناصب قيادية، لدرجة ننسى معها من أتت منهن أولاً. إن أي تقدم مهم، وكل خطوة للأمام هي خطوة هامة. ولكن تأتي على نفس درجة الأهمية التزامنا بمحاولة تحسين أوضاع النساء اللآتي سيأتين من بعدنا، وأن نعمل على فتح الأبواب وتوسيع المسارات أمامهن ليحظين بفرصة ترك بصماتهن في المجالات المختلفة. ذلك أن تكافؤ الفرص بين الجنسين ليس رفاهية بل بات ضرورة وسبيل لا غنى عنه لاستمرار تقدمنا نحو بناء أسر ومجتمعات ودول حيوية وصحية.”