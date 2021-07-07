أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - سارة الجشي

تخطط سارة من خلال شركتها للبدء في إنتاج وسائط الاختبار الطبية الحيوية – والتي يستخدمها الأطباء لتشخيص العدوى الميكروبية – في مصنع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وسيكون الأول من نوعه في في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستصبح سارة واحدة من أوائل النساء السعوديات اللاتي يبدأن مشروعًا صناعيًا. تجسد سارة الجشي نموذج ريادة الأعمال والذي يشكل دوراً مهماً في حركة الاقتصاد السعودي. وقد تغلبت عالمة الأحياء الدقيقة وأخصائية الأمراض المعدية على الصعوبات والعقبات لتحقيق حلم تخلى عنه الآخرون منذ فترة طويلة. وفي عام 2011، أثناء عملها كأخصائية مختبرات طبية في الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، كانت لدى سارة فكرة إنتاج وسائط الاختبار الطبية الحيوية. وبعد بضعة أشهر أصبحت هي وزوجها وليد من أوائل رواد الأعمال الذين تقدموا بطلب للحصول على قرض من واعد.