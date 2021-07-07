أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - سارية عابدين

سارية عابدين الحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والدبلوم المتخصص في المبيعات والتسويق، شغفها باختلاف الثقافات كان دافعًا لاكتسابها دورات في فن الإتيكيت والبروتوكول لصقل معرفتها وخبرتها. وبصفتها امرأة سعودية واثقة بجيل الشباب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 تسعى سارية لنقل هذه الثروة المعرفية للناس، وتؤمن بقدرة الفرد على صنع الفرق. كان ولا زال هدفها خلق التجانس بين ثقافتها العربية الشرقية مع تنوّع الثقافات الأخرى، بما يتناسب مع مجتمعنا لخلق أسلوب حياة مميز للفرد والمجتمع، والجهوزية للانفتاح على الآخر بتطوّر وتمكّن وثقة.