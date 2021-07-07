أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - سلمان بن سعيدان

تخصصت شركة مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات في مجال تطوير الأراضي والعقارات واستثمارها وتسويقها باكتساب ارث العائلة منذ عام 1934م حيث قدمت مشروعات تطوير عقاري عالية الجودة بتكلفة معقولة، تفاوتت مشروعاتها من حيث الحجم بين المتوسطة والكبيرة وامتدت في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تقوم المجموعة بتحليل السوق بعناية ودراسة احتياجات ملاك العقار ومتطلباتهم، وتوصلت إلى أن مشاريع التطوير المجتمعية المتكاملة وعلى نطاق واسع هي الطريقة المثلى لتحقيق الأسس الثلاث لرؤية ٢٠٣٠، والتي ترجمتها خطة المجموعة لتطوير “مدينة ذكية ذات هدف (S-CwaP)” لمجتمع حيوي، وأنظمة حياة ذكية ذات تكلفة ميسّرة (SALE)، واقتصاد مزدهر وأنظمة بناء متقدمة ومستدامة(SABS)، ووطن طموح. سلمان بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، ويحمل بكالوريوس علوم الكمبيوتر والرياضيات من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان للعقارات المجموعة الرائدة في بيع وشراء وتأجير وتطوير العقارات ،التي حققت تميزا في التطوير العقاري بمفهومه الصحيح وذلك ببناء المشاريع العمرانية المختلفة، مما أهلها إلى أن تكون من المطورين الرائدين في هذا المجال على مستوى المملكة، وهي من أوائل الشركات التيتم تأهيلها ضمن المطورين العقاريين المعتمدين بوزارة الشؤون البلدية والقروية و الاسكان. كما أنه يحمل خبرات كبيرة في الاقتصاد والأعمال إذ أنه مؤسس ورئيس مجلس الادارة لشركة عقاري للتسويق العقاري.