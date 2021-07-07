أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - سعيد بن محمد الغامدي

سعيد بن محمد الغامدي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي السعودي، وهو الكيان المصرفي السعودي العملاق الذي نشأ نتيجة دمج البنكين العريقين؛ البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، واليوم يُصنَّف البنك الأهلي السعودي كأكبر بنك في المملكة والمجموعة المالية الرائدة إقليمياً. عُيّن الغامدي في هذا المنصب في أبريل عام 2021م. انضم الغامدي للبنك الأهلي التجاري عام 2013م كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، ثم عُين رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي التجاري خلال الفترة من مايو 2018م حتى مارس 2021.م.

بدأ الأستاذ الغامدي حياته المهنية عام 1987م بوزارة الدفاع والطيران، ثم انتقل إلى مصرف الراجحي عام 1991م ليشغل عدة مناصب قيادية. وفي عام 2012م، عمل الغامدي مستشاراً لمعالي محافظ البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) ومستشاراً لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري. ويشغل الغامدي رئاسة وعضوية مجالس إدارة شركات أخرى خارج القطاع المالي؛ فهو رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر، وشركة مانجا للإنتاج، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة مسك والهيئة العامة للعقار. حصل الغامدي على درجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدمام، المملكة العربية السعودية (1987م).