أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - طارق السدحان

انضم طارق السدحان إلى بنك الرياض في عام 2018م بوظيفة نائب الرئيس التنفيذي الأول – المدير المالي، وصدر قرار مجلس إدارة بنك الرياض بتعيينه رئيساً تنفيذياً اعتباراً من الأول من أبريل 2019. وقد بدأ السدحان مسيرته المهنية في شركة كي بي إم جي السعودية حيث قضى فيها 18 عامًا، تدرج خلالها في العديد من المناصب حتى أصبح أحد أصغر الشركاء في تاريخ كي بي إم جي، وخلال الخمس سنوات الأخيرة في فترة عمله في الشركة تقلد منصب الرئيس التنفيذي/الشريك الإداري ورئيس اللجنة الاستشارية للشركة. قبل انضمامه إلى بنك الرياض، شغل السدحان مناصب حكومية عديدة منها مستشار رئيس مجلس الإدارة في الصندوق السعودي للتنمية (SFD)، المدير العام المكلف بالهيئة العامة للزكاة والدخل (GAZT)، ونائب محافظ الإشراف في البنك المركزي السعودي. لدى السدحان عضويات في العديد من مجالس الإدارة والمنظمات واللجان خلال حياته المهنية، فهو عضو مجلس الإشراف على المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنه زميل في المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يحمل السدحان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة Ecole National des Ponts et Chaussées في فرنسا، وقد حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود.