أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عبد الله إلياس

د. عبد الله إلياس هو شريك مؤسس في كريم، شركة التكنولوجيا التي استحوذت عليها شركة أوبر في عام 2019. قبل انضمامه إلى شركة كريم، شارك عبد الله في تأسيس (عنواني)، وهي شركة سعودية تعتمد على السحابة الإلكترونية وتركز على قطاع التوصيل المنزلي، وفي عام 2014 استحوذت شركة (كريم) العالمية على (عنواني). يبدي عبد الله اهتماماً كبيراً ببناء منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الشركات ذات القدرة على تحقيق نمو سريع وترك بصمة مهمة على المجتمع، كما يهتم بتعزيز حضور رواد الأعمال في المنطقة وبالتالي تطوير الكفاءات والمواهب ورواد أعمال المستقبل. عبدالله سعودي نشأ في ألمانيا. يشغل عضوية مجالس إدارة هيئات عامة و شركات، كما قام بأدوار إدارية واستشارية سابقاً لعملاء في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. حصل على ماجستير في علوم الحاسب الآلي، ونال درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة RWTH في آخن، والتي تعد من أفضل جامعات في ألمانيا.