أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عبدالرحمن العفالق

تعدّ “بوستيج” التي تأسست في العام 2019م أول شركة نقل في المملكة تضمن تسليم البضائع التجارية بين الرياض والدمام في اليوم نفسه، لمسافة تصل إلى 410 كيلومترات (250 ميلًا)، كما تقدم خدمة “الرصاصة” في غضون ساعتين فقط داخل العاصمة الرياض، علمًا أن هذه المدينة الواسعة يقطنها أكثر من سبعة ملايين نسمة، وتغطي مساحة تزيد على نظيراتها من المدن العالمية، مثل لندن ونيويورك وباريس. قال مؤسّس شركة “بوستيج” عبدالرحمن العفالق: “من أهم ما يميز المواطنين السعوديين أنهم يمتلكون المهارات العالية في التعامل مع الحلول الرقمية، لذا فإنهم يتوقعون الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل فوري. ونقوم من خلال شركتنا الناشئة “بوستيج” بسدّ مثل هذه الفجوات في السوق، حيث نضمن دعم عمليات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد بالسرعة اللازمة.”