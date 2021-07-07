أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عجلان العجلان

تولى الشيخ عجلان بن عبد العزيز العجلان مناصب رفيعة عديدة منها رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه وكافه شركاتها الشقيقة، عجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه وكافة شركاتها الشقيقة. تقلّد عدة مناصب وعضويات بما في ذلك رئيس مجلس الغرف السعودية. ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. فضلا عن منصب عضو مجلس منطقة الرياض، وعضو مجلس ادارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. إلى جانب عضوية مجلس ادارة هيئة تنمية الصادرات السعودية. ويتولى ايضا مهام النائب الاول وعضو مجلس ادارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس مجلس إدارة شركات المجموعة (عجلان وإخوانه)، ورئيس لجنة حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف في مجلس الغرف السعودية، ورئيس لجنة المبادرات التطويرية في مجلس الغرف السعودية، وعضو لجنة تطوير الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بوزارة التجارة والاستثمار، وعضو اللجنة الاشرافية للمركز الوطني للنخيل والتمور، وعضو لجنة الاشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.