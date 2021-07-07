أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - علي حسين رضا

يُعد علي حسين رضا من أبرز رجال الأعمال في السعودية ومنطقة الخليج في قطاع السيارات. علي رضا هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة أقدم وكلاء سيارات بالمملكة العربية السعودية، وموردي وموزعي سيارات مازدا من اليابان وشاحنات مان من ألمانيا وسيارات أستون مارتن البريطانية و انظم علي إلى المجموعة في عام 1987م.

التجارب التي خاضها ثرية في الاقتصاد والاستثمار عموما، وقطاع مبيعات السيارات بوجه خاص، وكانت أول وظيفة رسمية له خارج حدود السعودية في إدارة استثمار الموارد المالية (Investment Fund Management) بنيويورك في عام 1986م.

علي حسين رضا عضو مجالس إدارات عدد من أبرز الشركات الاقتصادية في السعودية منها عضوا لمجلس إدارة مجموعة سامبا المالية (منذ عام 2003م إلى 2021م)، ورئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال (2018م2021-م). كما أنه رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية لأنظمة الحاسب الآلي (ناتكوم) إحدى أقدم شركات الكمبيوتر في السعودية في مجال الأنظمة الرقمية والتحليل والصيانة ( منذ عام 1997م)، ويرأس أيضا مجلس الإدارة لشركة الوسيلة لتأجير السيارات المحدودة (شركة هرتز للتأجير) المملكة العربية السعودية ( منذ عام 2002م). وفي مجال قطاع الطاقة يرأس رضا مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو)، كما يرأس مجلس الإدارة لشركة أجل (Ajil) للخدمات التمويلية منذ عام 2020. وخلال مسيرته العملية رأس عدد من الشركات منها الشركة العالمية للتأمين.