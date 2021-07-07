أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عبد الله العثمان

عبد الله العثمان، هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “جيديا”، الشركة الرائدة المرخصة بالكامل والمتخصصة في خدمات الدفع.

من خلال منصبه الحالي، يسعى عبدالله إلى تحقيق رؤية “جيديا” الرامية إلى جعل حلول المدفوعات الآمنة والسلسة والمعقولة التكلفة والمتمحورة حول العملاء في متناول الجميع. وكأحد أبرز رواد الأعمال الشباب في المملكة العربية السعودية.

بدأ عبد الله العثمان مسيرته المهنية في قطاع التطوير العقاري، إلا أن شغفه اللامحدود بكل ما يمت بصلة للعالم الرقمي، مدعوماً بنجاحه الكبير الذي أحرزه في القطاع العقاري، دفعاه إلى اتخاذ القرار بالاستثمار في خدمات التقنية المالية، ومن ثم تأسيسه لشركة “جيديا” في العام 2008.

ومنذ انطلاقتها، سعت “جيديا” إلى تعزيز كفاءة عمل قنوات المدفوعات الرقمية في السوق السعودية وإتاحة المجال أمام الجميع للوصول إليها بسهولة. وقد استهلت الشركة عملياتها بتزويد البنوك بالبرمجيات وأجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي. وبعد حصولها على التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة في العام 2013، تمكنت الشركة خلال زمن وجيز من توسيع أعمالها بسرعة.

وبحلول العام 2016، استطاعت تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر مزودي خدمات الدفع في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. واليوم، تستحوذ “جيديا” على أكثر من %75 من الحصة السوقية في القطاع، لتغطي شبكتها أكثر من 400 ألف من أجهزة نقاط البيع، ونحو 80 ألف عميل. ومنذ ذلك الحين، أخذت الشركة بتركيز جهودها على تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متكاملة من وسائل الدفع، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، لمساعدتها على تنمية وتوسيع نطاق أعمالها التجارية. واليوم، تواصل “جيديا” التزامها بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحيوي والمتنامي في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وإلى جانب نجاحه في تأسيس وإدارة شركة “جيديا”، أسس عبد الله العثمان شركة عبدالله العثمان القابضة، وهي شركة استثمارية عائلية تأسست في العام 2019. وهو أيضاً مؤسس مشارك في شركة ليمار المتحدة للتطوير العقاري، وهي شركة عالمية للتطوير العقاري تركز على القطاع التجاري. وقد نفذت ليمار العديد من المشاريع العقارية الراقية في جميع أنحاء العاصمة السعودية الرياض، بما في مشاريعه التجارية الرائدة، يشغل عبد الله العثمان عضوية لجنة ريادة الأعمال في غرفة التجارة، التي تستهدف تعزيز سبل التعاون التجاري بين الشركات وحماية مصالحها. يحمل عبدالله العثمان درجة البكالوريوس في نظم تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود بالرياض، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل.