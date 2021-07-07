أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - عمر راضي

تمكّن عمر عبدالعزيز راضي وشركاؤه من تأسيس (إمكان العربية) كشركة سعودية في مجال التقنية المالية عام 2018. نجح عمر من خلال شركته من جمع أكثر من 30 مليون ريال سعودي من المستثمرين لدعم المشاريع المطروحة خلال الأشهر الأولى من إطلاق المنصة. يعد المؤسس من الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وشغل عدة مناصب قيادية في كبرى المؤسسات المالية العالمية. حصلت منصة (إمكان العربية) على تصريح هيئة السوق المالية لتجربة منتجاتها من خلال مختبر التقنية المالية وتعد منصة (إمكان العربية) من أوائل الشركات المصرحة في هذا المجال. تمكن منصة (إمكان العربية) للتمويل، الملكية الجماعية للمستثمرين بشرائحهم المختلفة، من شراء أسهم في المنشآت الوطنية الواعدة المدرجة في المنصة، وفي ذات الوقت توفر للمنشآت الناشئة الوصول لرأس المال المطلوب لدعم نمو أعمالها. ويؤكد عمر أن حلول التقنية المالية المتعلقة بأسواق المال، تقوم على استخدام تقنيات ونماذج أعمال جديدة لتحسين أنشطتها وتُعد هذه الحلول ضرورية في تمكين الشركات من حماية معلوماتها من خلال التقنيات المالية المبتكرة والتعامل معها بكل شفافية وسهولة. ويضيف أن من أهم الأسباب التي تبرز حلول أسواق المال، مساعدة المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة المخاطر، توفير السيولة الاستثمارية، تقليل وقت تنفيذ وتسوية المعاملات الاستثمارية، توفير مصدر تمويل بديل للشركات يمكن أن يحل محلّ تمويل البنوك التجارية أو يكمله. ومن المتوقع أن ينعكس تطور حلول التقنية المالية المتعلقة بأسواق المال.