أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - غادة المطيري

تتمتع بذكاء حاد لتحقيق أفكارها في الاكتشافات العلمية نجحت بفضل البيئة الأسرية المشجعة على التقدم في العلم والتعليم والابتكار، التحقت في 1997 بكلية العلوم التابعة لجامعة أوكسيدنتال في لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيا التي منحتها بكالوريوس الكيمياء في عام 2000، ثم واصلت دراستها لنيل شهادة الماجستير والدكتوراه، فحصلت على الدكتوراه في كيمياء المواد – مع التركيز على إلكترون ديوكاليزاتيون والبنية الجزيئية عملت في جامعة كاليفونيا ـ بيركلي المرموقة مع البروفسور الأمريكي جان فريشيت في العديد من الأبحاث الخاصة بتكنولوجيات علم النانو. صدت بروفيسورة سعودية تعمل حاليا أستاذة في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية جائزة الإبداع العلمي من أكبر منظمة لدعم البحث العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية “إتش.أي.إن”. وتبلغ قيمة الجائزة التي حازت عليها البروفيسورة السعودية غادة مطلق عبد الرحمن المطيري (32 عاما) ثلاثة مليون دولار، وتحظى بتغطية متميزة في الأوساط العلمية الدولية، وتمنح لأفضل مشروع بحثي من بين عشرة آلاف باحثة وباحث. وقالت الباحثة المطيري في حديث لصحيفة “عكاظ” المحلية أن بحثها عبارة عن اكتشاف معدن يمكن أشعة الضوء الدخول إلى جسم الإنسان في رقائق تسمى “الفوتون”، وبما يمكن أخيرا إلى الدخول إلى الخلايا دون الحاجة إلى عمليات جراحية. وأضافت أن الجائزة تخصص سنويا للعلماء صغار السن الذين يقدمون مشاريع مبتكرة لديها قدرة عالية للتأثير ضمن أنماط غير اعتيادية.