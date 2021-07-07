أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - فارس التركي

المهندس فارس هاني التركي، من رجال الأعمال الواعدين في السعودية. نجح في بيئة الاستثمار في السعودية لخلفيته المالية إذ لديه خبرة تزيد عن 10 سنوات في القطاع البنكي. لينتقل إلى مرحلة الأخرى تمثلت في الاستثمار وريادة الأعمال في السعودية، وحمله شغفه في الاقتصاد على إكمال دراسة الماجستير في بريطانيا، ليجمع خبراته العلمية والعملية، ويفتتح مشروعه التجاري الكبير الذي غزا مواقع كثير في السعودية، والمتمثل في سلسلة مطاعم فطور فارس. ما يميز فارس عن الكثير هو ولعه باقتناص آخر ما توصل له العلم والتجارب العالمية، في قطاع الاقتصاد والتجارة. المهندس فارس يصدر تجاربه الاقتصادية من خلال الإعلام إذ أنه كاتب صحفي يومي، كما أن لديه قناة أرقام فارس تلقى صدى كبير في اليوتيوب، إذ يلخص الاقتصاد في مجالات عدة بأرقام باتت مرجعا لعدد من المتخصصين في الاقتصاد والجهات الإعلامية كونه يتبع في رصدها الأسلوب الأكاديمي والعلمي متبوعة بخبرة عملية. سلسة العلامة التجارية (فطور فارس) هي أحد أهم المطاعم في السعودية والتي شهدت انطلاقتها من مدينة جدة ثم توسعت في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقريباً في الخبر. أكتسب شهرته لتحوله من مجرد هاشتاق في تويتر يشارك أجمل مطاعم الفطور حول العالم إلى كيان تجاري حقيقي متخصص بشكل كامل في تقديم وجبات الفطور المختلفة على مدار اليوم. عن مستقبل سلسلة المطاعم يقول المهندس فارس أن (فطور فارس) يهدف للتواجد في مدن أكثر داخل المملكة وأن ينجح في تقديم وجبات الفطور السعودية المختلفة خارج المملكة.