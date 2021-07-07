أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - فهد المبارك

تسلم فهد المبارك بأمر من الملك عبد الله رئاسة مؤسسة النقد العربي السعودي أو المصرف المركزي السعودي “ساما” خلفاً لـ محمد الجاسر الذي تسلم منصبه عام 2008، وعمل المبارك رئيسا لمجلس إدارة مجلس شركة السوق المالية السعودية “تداول” وعضوا منتدبا في شركة مورغان ستانلي السعودية (المجموعة المالية سابقا) منذ العام 2001، وكان قبل ذلك مديرا عاما لشركة رنا للاستثمار من عام 1992 وحتى عام 1999 وهي شركة وساطة مالية مرخصة من أقدم الشركات العاملة في مجال الاستثمار المالي. كما عمل عضوا في مجلس الشورى ونائبا لرئيس اللجنة الاقتصادية وشؤون الطاقة من العام 1999 وحتى العام 2005. وعضوا في الفريق السعودي للتفاوض مع شركات النفط العالمية لمشاريع الغاز في السعودية خلال العام 2000. كما يشغل عضوية مجالس عدة شركات سعودية منها شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والبنك السعودي الهولندي.