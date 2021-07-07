أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - فيصل الفردوس

أسس فيصل الفردوس شركة “نير موشن” عام 2016 في المملكة العربية السعودية كشركة للابتكار التقني في مجال الملاحة داخل المباني الضخمة كالمطارات والمجمعات التجارية والمستشفيات وغيرها ساعية لمواكبة النمو المتسارع في استخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها وتحويل ذلك إلى فرص للمدن الذكية لتعزيز تفاعل الزوار مع تلك المباني ما يتيح مزايا لا متناهية لكل من القائمين على تلك المباني والزوار على حد سواء.

المؤسس فيصل يعد من أبرز المبادرين ورواد الأعمال الأكثر ابتكارا في المملكة العربية السعودية، استفاد من خبراته العملية في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول ليتوجه بعدها للاستثمار في تأسيس مشاريع في قطاع التقنية ومن ضمنها “نير موشن” والتي تمكنت في الشهور الأولى تأسيسها من الحصول على استثمار مباشر من قبل شركة أرامكو السعودية لريادة الأعمال الاستثمارية لدعم مسيرة وأهداف الشركة وهاهي تحصل مؤخرا على استثمار أكبر للتوسع عالميا.

تقدم نير موشن حلولها التقنية في مجالات الملاحة الداخلية Indoor Navigation والتتبع اللحظي في المباني والأماكن التجارية إلى جانب إمكانية ارسال التنبيهات والعروض للزوار على هواتفهم الذكية بحسب مواقعهم مما يحول تلك المباني إلى مباني تفاعلية ترحب بالزوار وترشدهم وتكافئهم بعروض تناسب اهتماماتهم. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر ولديها تواجد في دبي ويتسع نشاطها ليشمل دول المنطقة. وتتصدر المطارات والمجمعات التجارية والمعارض والمستشفيات قائمة المستفيدين من تلك الحلول لتعزيز عوائد السوق الحرة في الأبنية التجارية والمطارات.