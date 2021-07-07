أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - لينا آل معينا

الرياضية، ورائدة الأعمال والشريك التنفيذي لأكاديمية “جدة يونايتد” لينا آل معينا. وهي أول سعودية تقوم بتأسيس شركة خاصة بإدارة الفعاليات الرياضية وعضو في مجلس الشورى سابقا عينا… ليست مجرد عضو في مجلس الشورى السعودي بل رائدة أعمال ورياضية أثبتت نفسها في مجال الرياضة السعودية منذ أن سعت لتأسيس فريق كرة سلة عام 2003 أطلقت عليه لاحقاً “جدة يونايتد” ليتحول إلى أكاديمية متكاملة في رياضة السلة. وتتولى لينا، بنفسها رئاسة الأكاديمية، ونتيجة لنشاطاتها حصلت على عضوية مجلس إدارة جائزة “سرب” وهي جائزة لرواد الأعمال، كما حصلت على لقب وجائزة “الشخصية رقم 71” لأقوى السيدات في الوطن العربي لعام 2014. وذلك بحسب مجلة فوربس العالمية.

وفي عام 2004 اختيرت متحدثة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في يوم المرأة، وفي عام 2010 حصلت على جائزة “ريادة الأعمال” في منتدى القيادات النسائية، وكانت ضمن ‎عشر سيدات تسلقن قمة إفرست بيس كامب على ارتفاع 5400 متر للتوعية بمرض سرطان الثدي عام 2012.

وتؤكد لينا المعينا في يوم المرأة العالمي لـ”الشرق الأوسط”: “نستطيع القول إن التحول الوطني فيما يخص المرأة بالتحديد، تم بسلاسة لم يتخيلها أي من كان سواء من داخل المملكة أو خارجها. ما جرى كان إنجازات على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والرياضية، وعندما أعلنت رؤية المملكة العربية السعودية يوم 25 أبريل (نيسان) 2016 كان المحور هو الوطن، والطموح تمثل في السعي نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لتكون بيئته عامرة بسعادة المواطنين والمقيمين.