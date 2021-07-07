أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - مازن بن فواز بغدادي

تشمل خبراته فترة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات عديدة ويشرف حاليا على البنية التحتية لمشروع درب الحرمين العقاري من الذي يعد من المشاريع الرائدة ويتولى العمل على إنجازه كونه الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه، علما أنه يتكوّن من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال. كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً. كما يشرف البغدادي على مشاريع عديدة منها صندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام ، و هو استثمار يهدف للمحافظة على عين الوقف وتنميته على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أصول متعددة وفق استراتيجية استثمارية متحفظة تتناسب مع صيغة الوقف ومصارفه المحددة مسبقاً من قبل الواقفين، مع تهيئة الفرص للجمهور في المشاركة والرقابة والحوكمة.