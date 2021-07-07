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أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - محمد القرشي
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محرر في الموقع by محرر في الموقع

محمد القرشي

Company: شركة عبد الصمد القرشي للعود والعنبر والعطور

Designation: الرئيس التنفيذي

محمد عبد الصمد القرشي هو الرئيس التنفيذي لشركة عبد الصمد القرشي للعود والعنبر والعطور والتي تعتبر أحد الأسماء الأشهر في صناعة العطور في المملكة العربية السعودية. كانت البداية مع الشيخ عبد الصمد القرشي عندما افتتح متجر متواضع في أرض البيت العتيق في مكة المكرمة وبالتحديد في الصفا، حيث انطلق يصنع وينشر الأثر الطيب لأفضل الخلطات والعطور في العالم العربي والغربي، ويمتد تاريخ البدايات تحديداً لشركة عبد الصمد القرشي لحقبة تزيد عن 75 عاماً 1932. وطوال العمر المديد للشركة، الذي استمر لـ75 عاماً حتى الآن، تطورت تطورا كبيراً لتضم بالإضافة للعود والعنبر والعطور، الهدايا ومنتجات العناية بالشعر والخلطات والطلبات الخارجية. اليوم تضم شركة عبد الصمد القرشي أكثر من 800 منتجا ونوعا في المحلات، وأكثر من 161 محلاً منتشرة في دول العالم، وتمتلك الشركة 12 مصنعاً وورشة ليتم من خلالهم عملية التصنيع والتصميم والإنتاج لكل ما تصنعه الشركة وتدفع به إلى الأسواق. شركة عبدالصمد القرشي بدأت على يد المؤسس قبل 85 عاما، وتخصصت في بداياتها في مجال تجارة العود والعنبر والعطور.

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