أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - محمد عبد اللطيف جميل

تخرج من جامعة ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) متخصصاً في الهندسة المدنية. مثال على رحل صعود يرفع فيها صاحبها من حوله ويثري مجتمعه، برزت إنجازاته منذ عام 2003، ووقتها أسس منشأة مكرسة لريادة الأعمال الاجتماعية تحت اسم “باب رزق جميل”، وذلك تحت مظلة مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية التي تشرف على أعمالها (المبادرات). وقدم باب رزق جميل منذ عام 2003 الدعم لتوفير أكثر من 465.000 فرصة وظيفية. كذلك كان حال مبادرته لتأسيس أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف التابعة لباب رزق جميل فقد ساهمت بتدريب عشرات الآلاف من الشابات السعوديات منذ عام2007 وذلك في مجالات متعددة تشمل الخياطة والفنون والتصميم الالكتروني والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من المهارات الإدارية والمهنية. يتأبط عشرات شهادات التقدير والأوسمة والجوائز. يشرف على إدارة مجموعة سعودية ضخمة وهي مجموعة شركات عبد اللطيف جميل ذات الملكية العائلية وهي متعددة النشاطات تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية في العام 1945 على يد عبد اللطيف جميل (1909-1993).وتشمل نشاطات الشركة 7 قطاعات اقتصادية رئيسية، وتتمتع بتواجد نشيط في أكثر من 30 دولة على امتداد 6 قارات حول العالم. أنشأت عبد اللطيف جميل للطاقة في العام 2019 مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في اليابان، بدعم من شركات الطاقة الإقليمية هوكايدو للطاقة الكهربائية وتوهوكو للطاقة الكهربائية، وأطلقت أول زوج من التوربينات الصغيرة للرياح في كيب أريمو التي تُعرف ببلدة الرياح “ويند تاون”. في ذات العام ذاته، تشارك كل عبد اللطيف جميل للأراضي ومجموعة المهيدب لإطلاق مشروعهما المشترك تحت اسم “مهيل”، وهي شركة متكاملة لإدارة المرافق تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. كما وأطلقت مجموعة عبد اللطيف جميل للخدمات اللوجستية خدمة التوصيل السريع.