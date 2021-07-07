أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - محمد عبد العزيز العجلان

أدى محمد بن عبد العزيز العجلان دوراً رئيسياً في إنشاء الشركات التابعة في الصين وإشرافها عليها ويرجع ذلك إلى معرفته العميقة بمجال الاستثمارات الدولية وتقلد عدة مناصب وعضويات بما في ذلك توليه لمناصب مثل رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، ونائب رئيس مجلس إدارة لأكثر من 65 شركة حول العالم. ويستفيد في ذلك من خبرة أكثر من 40 عاما في الصناعة والتجارة حيث تمتلك مجموعة شركات عجلان واخوانه اكبر المصانع في مجال النسيج وبعدد موظفين يتجاوز 7,000 موظفا. كما يتولى منصب عضوية في مجلس إدارة منظمة القيادات العربية الشابة سابقا. وتقلد عدة جوائز وأوسمة تقديرية من قبل الحكومة الصينية مثل: لقب المواطن الشرفي و مفتاح مدينة سوزو من قبل الحكومة الشعبية بمقاطعة سوزو في جمهورية الصين الشعبية لمساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الحصول على لقب المواطن الشرفي في مدينة زوازونج بمقاطعة شاندونق من قبل الحكومة الشعبية بمقاطعة شاندوق. كما أنه حصل على وسام وميدالية العمل الشرفي وشهادة من حكومة مدينة سيانج بمنطقة جيانج سو للإسهامات البارزة في البناء الاقتصادي وتطوير المشروعات التجارية. وسفير الصداقة لمنطقة شاندونج وهي جائزة تمنح للأشخاص الذين لديهم إسهامات كبيرة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.