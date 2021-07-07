أخبار ذات صلة

أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية - محمد عبد العزيز العجلان
Posted inقوائم أكثر 50 شخصية تأثيرا في السعودية
محرر في الموقع by محرر في الموقع

محمد عبد العزيز العجلان

Company: المجموعة عجلان وإخوانه

Designation: نائب رئيس مجلس إدارة شركات

أدى محمد بن عبد العزيز العجلان دوراً رئيسياً في إنشاء الشركات التابعة في الصين وإشرافها عليها ويرجع ذلك إلى معرفته العميقة بمجال الاستثمارات الدولية وتقلد عدة مناصب وعضويات بما في ذلك توليه لمناصب مثل رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، ونائب رئيس مجلس إدارة لأكثر من 65 شركة حول العالم. ويستفيد في ذلك من خبرة أكثر من 40 عاما في الصناعة والتجارة حيث تمتلك مجموعة شركات عجلان واخوانه اكبر المصانع في مجال النسيج وبعدد موظفين يتجاوز 7,000 موظفا. كما يتولى منصب عضوية في مجلس إدارة منظمة القيادات العربية الشابة سابقا. وتقلد عدة جوائز وأوسمة تقديرية من قبل الحكومة الصينية مثل: لقب المواطن الشرفي و مفتاح مدينة سوزو من قبل الحكومة الشعبية بمقاطعة سوزو في جمهورية الصين الشعبية لمساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الحصول على لقب المواطن الشرفي في مدينة زوازونج بمقاطعة شاندونق من قبل الحكومة الشعبية بمقاطعة شاندوق. كما أنه حصل على وسام وميدالية العمل الشرفي وشهادة من حكومة مدينة سيانج بمنطقة جيانج سو للإسهامات البارزة في البناء الاقتصادي وتطوير المشروعات التجارية. وسفير الصداقة لمنطقة شاندونج وهي جائزة تمنح للأشخاص الذين لديهم إسهامات كبيرة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard